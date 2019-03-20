مسؤول أوروبي: لم نتلق أي طلب من بريطانيا لإرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

مسؤول أوروبي: لم نتلق أي طلب من بريطانيا لإرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

بروكسل – صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد لم يتلق بعد أي طلب بريطاني لإرجاء الخروج من التكتل، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر أن يبحث فيه قادة دول الاتحاد أي طلب للإرجاء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، “حتى هذه اللحظة لا يوجد طلب رسمي من المملكة المتحدة لإرجاء المفاوضات وفقا للمادة 50″، في إشارة إلى المادة التي تنظم خروج بريطانيا من التكتل.

وأضاف: “مرة أخرى، يتعين علينا إبداء الصبر”. وأعرب عن أمله في أن يتم خلال محادثات يوم غد، على أقصى تقدير، توضيح ما إذا كانت بريطانيا لا تعتزم طلب الإرجاء.

جدير بالذكر أن البرلمان البريطاني وافق يوم 18 مارس على مقترح حكومة تيريزا ماي بتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأيد 412 نائبا في مجلس العموم مقترح الحكومة، فيما عارضه 202 من أعضاء المجلس.

وينص مقترح الحكومة على تأجيل بريكست إلى 30 يونيو المقبل، في حال تمت الموافقة على صفقة بشأن بريكست بحلول 20 مارس الجاري، وفي حال عدم الموافقة على الصفقة ستتوقف مدة التأجيل على الأهداف من ورائه.

المصدر: وكالات