مقتل فلسطينيين في نابلس برصاص إسرائيلي في تداعيات عملية سلفيت

مقتل فلسطينيين في نابلس برصاص إسرائيلي في تداعيات عملية سلفيت

فلسطين – قتل شابان فلسطينيان ليلة الأربعاء بمواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية، بعد ساعات من مقتل منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلى باشتباك مسلح مع الجيش في قرية عبوين.

وأكدت وزارة الصحة مقتل الشابين، رائد هاشم محمد حمدان (21 عاما)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام عناصر الجيش، محيط “قبر يوسف” والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ”وفا” بأن جنود مشاة ومن ثم جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط “قبر يوسف”.

وقالت مصادر أمنيه فلسطينيه إن مئات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشدده من قبل الجيش.

وقتل عمر أبو ليلى (19 عاما)، مساء الثلاثاء، إثر عملية تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بذريعة تنفيذه عملية الطعن وإطلاق النار قرب بلدة سلفيت جنوبي نابلس الأحد والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وحاخام.

المصدر: “عرب 48”