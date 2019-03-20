الأردن – أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن مدينة القدس بالنسبة له “خط أحمر”، مشددا على أن الشعب الأردني “كله” يقف معه في هذه المسألة.

وقال الملك عبد الله في هذا الصدد: “عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات.. بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي”.

وأضاف: “لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون بـ(كلا)، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا”.

وفيما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل، قال العاهل الأردني: “أي حدا بحكي عن وطن بديل الجواب (كلا)”.

وتناول الملك عبدالله الجهود التي يبذلها الأردن لتعزيز المواقف العربية المشتركة حيال مختلف التحديات التي تواجه “الأمة العربية”، ومساعيه الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

المصدر: الغد الأردني