مصر – أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهة مغاربية بين شباب قسنطينة الجزائري والترجي التونسي.

وأوقعت القرعة الأهلي المصري في مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بينما سيلعب فريق الوداد المغربي ضد هوريا الكيني.

وفيما يلي نتيجة قرعة دوري الأبطال:

المباراة الأولى: شباب قسنطينة الجزائري – الترجي التونسي

المباراة الثانية: صن داونز الجنوب إفريقي – الأهلي المصري

المباراة الثالثة: هوريا الكيني – الوداد المغربي

المباراة الرابعة: مازيمبي الكونغولي – سيمبا التنزاني.

وستقام مباريات الذهاب، أيام (5، 6، 7) أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في (12، 13، 14) من الشهر ذاته.

المصدر: “twitter/caf_online”