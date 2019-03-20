مصر – اثارت الصورة المركبة التي نشرتها الفنانة المصرية مي عزالدين عبر حسابها على تطبيق إنستغرام ضجة كبيرة بسن المتابعين بسبب اللقطات المميزة التي تجمعها بالفنان أحمد السعدني.

وعبرت الممثلة المصرية عن اشتياقها له من خلال تعليق قالت فيه: “تخلو لمارتبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف اقرب صاحب ليك لاكثر من شهرين لغاية دلوقتي”.

واضافت عبارة “واحشني بجد” مع ايموجي لوجه حزين.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وانهالت التعليقات التي طلبت منهما الارتباط بشكل رسمي، الا ان السعدني لم يبق ساكتاً بل رد عليها بطريقته الطريقة قائلاً: “وانا اقول صاحي الاقي 100 ميسد كول ليه. اتاريهم جوزونا تاني وانا من عارف”.