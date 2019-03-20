واشنطن – أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن أمل بلاده في أن تستمر الديناميكية في العلاقات مع كازاخستان بعد إعلان الرئيس الكازاخي نورسلطان نزارباييف تنحيه عن منصبه أمس الثلاثاء.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية لوكالة إنترفاكس الروسية اليوم الأربعاء: “نحن على دراية بقرار الرئيس نور سلطان نزارباييف الاستقالة، وتعيين رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف رئيسا بالنيابة”.

وأضاف: “كازاخستان شريك استراتيجي موثوق للولايات المتحدة، ونتطلع إلى مواصلة عملنا معها حول مجموعة واسعة من القضايا”.

ووفقا للدبلوماسي الأمريكي، فإن الولايات المتحدة وكازاخستان تحتفظان بعلاقات ثنائية وثيقة، كما يشهد على ذلك الاجتماع التاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره نزارباييف العام الماضي.

وقال: “نحن نتوقع أن تستمر هذه الديناميكية”، مشيرا للبيان السابق الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، وقال فيه إن كازاخستان اضطلعت بدور رئيسي على المسرح العالمي كشريك في ضمان السلام والاستقرار، وكذلك في تعزيز التنمية الاقتصادية والعلاقات في آسيا الوسطى وخارجها.

ووقع رئيس كازاخستان نازارباييف يوم أمس الثلاثاء، مرسوما بتنحيه عن رئاسة بلاده اعتبارا من 20 مارس الجاري، على أن يؤدي مهام الرئاسة بالإنابة في كازاخستان رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.

المصدر: “إنترفاكس”