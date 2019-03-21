فيينا – استقرت أسعار خام برنت قرب ذروتها في 4 شهور، مدعومة بتفاؤل المنتجين حول قرب تراجع المعروض العالمي، وخفض المخزونات الأمريكية.

وسجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو / تموز 2018، بواقع 9.6 ملايين برميل، ليستقر حجم المخزونات عند 439.5 مليون برميل.

كذلك، ما يدعم الأسعار على الصعود، اتفاق خفض الإنتاج الذي تنفذه دول من أوبك ومنتجين مستقلين منذ مطلع 2019، بواقع 1.2 مليون برميل يوميا وينتهي في يونيو / حزيران المقبل.

وبحلول الساعة (08:06 تغ) صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو / أيار بنسبة 0.01 في المئة أو سنتا واحدا، إلى 68.51 دولارا للبرميل.

بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو / أيار، بنسبة 0.23 في المئة أو 14 سنتا إلى 60.09 دولارا للبرميل.

الأناضول