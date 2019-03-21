إيطاليا – عاود الأرجنتيني ماورو إيكاردي التمارين مع فريقه إنتر ميلان، بحسبما أفادت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بعد غيابه عن صفوف الفريق منذ فبراير الماضي بسبب خلافات مع الإدارة.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 26 عاما عن صفوف الفريق منذ منتصف الشهر الماضي، بعدما سحبت شارة القيادة منه لصالح زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وشكا إيكاردي من تعرضه لإصابة في ركبته، إلا أن النادي أصر على أن الفحوص التي خضع لها لم تظهر إصابة. كما أتى الخلاف في ظل تقارير عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم مع فريقه.

وبعد فترة الابتعاد، أشارت الصحيفة الرياضية الإيطالية إلى أن إيكاردي حضر اليوم الخميس، لمقر تدريب “أبيانو جنتيلي” التابع لنادي كرة القدم، حيث يتواجد عدد محدود من زملائه في هذه الفترة نظرا لارتباط الآخرين بالمباريات الدولية لمنتخبات بلادهم.

وأتى غياب إيكاردي في خضم تقارير عن احتمال رحيله عن إنتر، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سينتهي عام 2021. وتشير التقارير إلى أن إيكاردي لم يوافق حتى الآن على تجديد العقد الذي تتفاوض بشأنه زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، مع إدارة النادي الإيطالي.

وانضم الأرجنتيني إلى إنتر عام 2013 قادما من سامبدوريا.

المصدر: وكالات