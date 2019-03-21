ليبيا – إجتمع نوري الغاوي القائم بأعمال السفارة الليبية في بولندا أمس الأربعاء مع نائب عميد بلدية وارسو العاصمة البولندية والمسؤول عن شرطة الأجانب التي تمنح الإقامات للأجانب.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مشاكل إجراءات الإقامة للطلبة الليبيين حيث تم الإتفاق على تسهيل إجراءات الإقامة للطلبة الليبيين الدارسين في بولندا.

ورحب نائب عميد بلدية العاصمة بالقائم بأعمال السفارة الليبية بجمهورية بولندا ووعد ببذل مساعيه للتعاون بما يحقق حصول الطلاب الليبيين على الإقامة بالأراضي البولندية بكل سهولة.