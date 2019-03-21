ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى قاعدة أبي ستة رسالة واضحة لأولي الألباب ، مشيرًا إلى أن أصحاب الرأي المتفائل سيقرؤون هذه الزيارة بأنها تهديد للميليشيات بأن تلتزم مواقعها وأن لا تعرقل الاتفاق الذي تم في أبو ظبي ولعل تصريح السفير الأمريكي بأنهم سوف يتصدون لكل من يعرقل الاتفاق السياسي دليل على ذلك.

التكبالي رأى في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الأربعاء أن مشكلة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر ليس بتلك القوى التي تهدد بمجابهته كونه قادر على اكتساحها خاصة وأنها مذمومة من الشعب الذي يصبو إلى أن يرى الجيش يضبط الأمور في العاصمة ولكن ما يمنعه من دخولها أنه لا يريد أن يتم ذلك بحرب كبرى تتسبب في نزيف دم يزيد من التنافر بين الناس.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا زالت لم تحسم أمرها حيث إنها تعتمد على شركاء أوروبيين ما زالوا يرون أن مصلحتهم تكمن في استنزاف البلاد والاعتماد في ذلك على حكومة ضعيفة تحقق مآربهم.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الجامع، أكد التكبالي على أنه لا أحد يعلم من هم المشاركون في الملتقى عدا غسان سلامة ومن معه ، مشيراً بأن الاخير كان يبحث عن مدينة حيادية وأن غدامس ستكون مثالية حيث انعقدت بها أول جلسة للحوار.

ولفت التكبالي إلى وجود تكهنات بأن سلامة سيدعو 22 جهة متنافرة للاجتماع وتشكيل حكومة، قائلاً: ”المهم ألا يُعيد سلامة عمل سابقيه ويأتي لنا بالمتأسلمين من الشباك بعد أن رفضهم الشعب الليبي”.