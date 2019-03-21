ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء اجتماعا مع عدد من الشركات الصينية المستثمرة بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوجه الائتلاف مع هذه الشركات وكيفية مساهمته في إعادة إعمار المناطق المتضررة وتنفيذ عدد من المشاريع لصالح الحكومة المؤقتة في جميع المجالات وخاصة في مجالي الكهرباء والبنية التحتية.

وبدوره،أعرب الوفد الصيني عن إرتياحه تجاه هذه الاعمال والعزم على تنفيذها،مشيدا بالأمن و الأمان في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

وقدم الوفد العديد من العروض التي سوف يتم دراستها من قبل الحكومة المؤقتة.