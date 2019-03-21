العثور على دبابة سوفيتية في الجولان السوري

العثور على دبابة سوفيتية في الجولان السوري

سوريا – عثر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية على دبابة سوفيتية الصنع من نوع “تي 34” في منطقة الجولان التابعة لمحافظة القنيطرة السورية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية رستم نوماخاجييف، قوله: “كنا نعمل على إعداد نقطة مراقبة وعثرنا على دبابة “تي 34″ مدفونة في الأرض حتى البرج، وهي قائمة هنا منذ عام 1973”.

وقام العسكريون الروس بإعادة صيانة الدبابة وتنظيفها، نظرا لاقتراب موعد الذكرى الـ 75 للانتصار على النازية، حسب قول نوماخاجييف.

والدبابة “تي 34” أصبحت أحد رموز انتصار الاتحاد السوفيتي على النازية.

وصدر الاتحاد السوفيتي هذه الدبابة إلى العديد من الدول، بما فيها سوريا، واستخدمها الجيش السوري أثناء حرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل.

المصدر: نوفوستي