لندن – رحبت نيودلهي باعتقال السلطات البريطانية للملياردير الهندي صاحب شركة للمجوهرات، نيراف مودي، الذي تتهمه السلطات الهندية بالاحتيال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، إن الهند تسعى حاليا لتسليمها نيرافا مودي.

ونقلت قناة “NDTV” عن تصريح لكومار، قوله اليوم الخميس: “نرحب باعتقال نيراف مودي من قبل السلطات البريطانية وفق مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة فيستمينستر. وتواصل الحكومة الهندية الحديث مع المسؤولين البريطانيين بشكل حيوي في مسألة تسليمها نيراف مودي بأسرع وقت ممكن”.

وتم اعتقال مودي من قبل الشرطة البريطانية في لندن بطلب من السلطات الهندية، فيما رفضت المحكمة، أمس الأربعاء، إطلاق سراحه بكفالة.

وتتهم السلطات الهندية مودي بالقيام بعمليات احتيال كبيرة تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار. ويرى مكتب التحقيقات المركزي في الهند أن مودي اتفق مع عدد من موظفي البنك الوطني في بنجاب لسرقة الأموال من أصوله.

وأصبحت أكبر عملية احتيال في تاريخ الهند معروفة في نهاية عام 2017. وفي يناير عام 2018 هرب مودي وأقرباؤه من الهند.

المصدر: تاس