ليبيا – وجّه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خطاباً اليوم الخميس لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

المشري دعا صالح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى تجديد لقاء لجنتي الحوار بالمجلسين لوضع الصياغة النهائية لما تم التوافق عليه حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات السيادية والاستفتاء على الدستور أو الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستنظم الانتخابات القادمة.

واعتبر المشري في ختام خطابه بأن إجتماع اللجنتين من جديد سيساهم في تعزيز فرص نجاح الملتقى الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية.