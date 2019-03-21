ليبيا – أصدر مصرف الصحارى اليوم الخميس بياناً صحفي أعلن فيه الإفراج عن رئيس مجلس الادارة محمد منصور أبوخضير والمدير العام أبوبكر الوداني بعد فترة احتجازهم في السجن الاحتياطي بأمر من رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور.

المصرف أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه على أن المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لم يصدر عنهما أي تقصير في أداء واجباتهما بل بالعكس كانا حريصين على مصلحة المصرف خاصة المصلحة العامة بالدرجة الأولى.

وتقدم المصرف بالشكر لكل من تحرى الحقيقة بشكل منصف من القنوات الإعلامية و صفحات التواصل الإجتماعي الحيادية والباحثة عن الحقيقة.