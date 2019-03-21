ليبيا – أجرى آمر غرفة عمليات السلاح الجوي اللواء محمد منفور زيارة أمس الأربعاء إلى إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز وكان في إستقباله رئيس مجلس الإدارة ومحمد حميدة عضو مجلس الإدارة.

اللواء منفور عبر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة عن سعادته بالجهود العظيمة التي تبذل من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي، مؤكداً على دعمه المعنوي لتنفيذ هذا المشروع.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمجلس إدارة الشركة في هذه المهمة الوطنية والتاريخية، مطمئناً الجميع بأن الوضع الأمني في المنطقة ممتاز جداً.

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وأكد على أن كل تضحيات القوات المسلحة من أجل أن ينعم الشعب الليبي بخيراته ويعم الأمن والأمان ولوجود مثل هذه المشاريع الوطنية التي تعزز الاقتصاد الوطني و تدل على إستقرار الوضع الأمني في كافة المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بهذه الزيارة، مقدماً خالص التهاني بمناسبة الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في الجنوب.