ليبيا – طالب مفتي المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة الوضوح و الشفافية وعدم الإنحياز في حال كانت لديهم الرغبة بإستقرار البلاد والوصول لتوافق حقيقي ونزع فتيل الصراع بين الليبيين.

الغرياني أعرب خلال إستضافته عبر برنامج”الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة”التناصح” أمس الاربعاء وتابعته صحيفة المرصد عن رفض دار الإفتاء وعدم موافقتها على عقد الملتقى الوطني الجامع في غدامس ومشاركة أي جهة فيه إلا عقب أن تبيّن الأمم المتحدة جدول أعمال المتلقى وما سيتم مناقشته خلالها وإن كان ما سيصدر عنه قرارات من قبل الليبيين كما حدث في الصخيرات أم سيكون مجرد توصيات فقط.

ودعا الجميع إلى ” عدم المشاركة في الملتقى إلا بعد توضيح الأمم المتحدة لهذه النقاط لأنه لا يجوز الدخول و المشاركة بأمر مجهول أو الدخول بما وصفها صفقة قمار ” ستحدد مصير ليبيا وذلك على حد تعبيره.

وتابع متسائلاً : “كيف يعلن عن لقاء ويقول أنه يضم 120 شخص دون أن يبين من هم الذين سيلتقون وما هي المسائل التي ستعرض فيه ؟ كل إنسان عاقل سيشعر بإنه مجرد تمرير قرارات في عقولهم ونفوسهم تتميماً لما حصل في أبو ظبي الذي فجأة أعلنوا عنه وتوافقوا بأن يقبل حفتر بالوجود تحت حكم مدني من باب دغدغة العواطف ليتمسكن ومن ثم يتمكن وبعدها يريهم ما يرغب به”.

الغرياني أشار إلى أنه ليس من صلاحية 120 شخص تختارهم الأمم المتحدة تقرير مصير ليبيا لأن مثل هذا الأمر لن يتحقق إلا بإجراء إستفتاء عام، لافتاً إلى أن خروج الملتقى بتوصيات يتم دراستها من قبل لجنة يعتبر أمراً مقبولاً وقال ” : لكن تمويهات الأمم المتحدة التي تعود الجميع عليها والمشاريع التي تدخل البلاد فيها جميعها تزيد من الإنشقاق والإنقسام الحاصل “.

وفي سياق منفصل ، قال الغرياني أن الإرهاب لعبة دولية ستتضح حقيقته عاجلاً أم آجلاً وأضاف : ” الإرهاب مشروع زرعته الدول الكبرى لسبب واضح يتمثل بتنفير العالم من المسلمين و الإسلام لأنهم وجدوا الإسلام يتمدد في الدول الغربية دون إلزام او إكراه من أحد لذلك لم يجد المفكرون و الساسة في الغرب طريقة للوقوف أمامه إلا تشويه صورته “.

وختم الغرياني حديثه في هذا الصدد معتبراً بأن الإرهاب أصبح عالمياً و ليس محلي فقط بدليل وجود قتلى من جميع الدول الذين راحوا ضحية طائرات روسيا و أمريكا و فرنسا داعياً جميع الشعوب المسلمة إلى الإنتباه من هذه الظاهرة وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات