المانيا – يخطط بايرن ميونخ، برئاسة أولي هونيس، لثورة من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عبر تخصيص ميزانية غير اعتيادية، لتعزيز قوة الفريق، بعد انتكاسات الموسم الحالي.

وودع البايرن بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، وهو ما يأتي في ظل قرب انتهاء مسيرة عدد من اللاعبين المخضرمين، بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن البايرن يجهز 200 مليون يورو على الأقل، لدخول سوق الانتقالات بقوة.

ومن المقرر رحيل الهولندي آريين روبن، البالغ 35 عامًا، عن النادي بنهاية الموسم، حسبما أعلن مؤخرًا، ومن المتوقع أن يرافقه زميله الفرنسي فرانك ريبيري، لتقدمه أيضًا في العمر.

وتعاقد النادي الألماني مع الظهير الفرنسي بينيامين بافارد، مدافع شتوتجارت، مقابل 35 مليون يورو، لتعويض رحيل البرازيلي رافينيا، الذي أعلن أيضًا مغادرته في الصيف.

وأبدى العملاق البافاري اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع لوكاس هيرنانديز، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، كالوم هودسون أودوي، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، وتيمو فيرنر، نجم لايبزيج الألماني.

وهناك إمكانية أيضًا للتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز بعقد دائم، بتفعيل خيار الشراء مقابل 42 مليون يورو، إذ يقضي موسمه الثاني مع الفريق معارًا من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى اقتراب البايرن من إبرام صفقة قياسية، بضم نيكولاس بيبي، جناح ليل الفرنسي، مقابل حوالي 80 مليون يورو، كأغلى صفقة شراء في تاريخ البوندسليجا.

يذكر أن بايرن ميونخ أنفق 116 مليون يورو في صيف 2017، وهو الميركاتو الذي شهد رقم النادي القياسي في إجمالي التعاقدات على مدار تاريخه.

المصدر : كووورة