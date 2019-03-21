بكين تستضيف جولة جديدة من المحادثات التجارية مع واشنطن الأسبوع المقبل

بكين تستضيف جولة جديدة من المحادثات التجارية مع واشنطن الأسبوع المقبل

الصين – تعتزم الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقد الجولة الثامنة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في بكين نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية “قاو فنغ” خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن بكين ستشهد اجتماعات الجولة الثامنة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف أن الولايات المتحدة، سيمثلها في المحادثات المقررة في بكين، الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، فيما يمثل الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء ليو خه.

وذكر المسؤول الصيني، أن نائب رئيس الوزراء الصيني “ليو خه” سيشارك في الجولة التاسعة من المحادثات في واشنطن، مطلع أبريل / نيسان المقبل.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التعريفات التي تفرضها إدارته على الواردات الصينية، يمكن أن تظل سارية إلى أجل غير مسمى، حتى تمتثل بكين لاتفاق تجاري ما يزال قيد التطوير.

ووصف ترامب، المفاوضات التي تجريها بلاده مع الصين للتوصل إلى اتفاق تجاري، بأنها “تسير بشكل جيد جدا”.

وأعلن أن بلاده سترسل مفاوضين بارزين إلى بكين الأسبوع المقبل، لإجراء جولة محادثات جديدة مع نظرائهم الصينيين.

ولجأ ترامب إلى الرسوم الجمركية، كأداة تفاوضية لدفع الصين نحو اتفاقية تجارية.

وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

وتوقف الرئيس الأمريكي عن زيادة التعريفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إلى 25 في المئة من 10 في المئة، ويسعى للتوصل إلى اتفاق.

وكالات