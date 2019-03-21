أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، مع تذبذب معنويات المستثمرين بالتزامن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:42 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.23 بالمائة أو ما يعادل 16 سنتاً إلى 68.34 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.12 بالمائة أو ما يعادل 7 سنتات إلى 60.16 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 1.26 بالمائة إلى 5890 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.5 بالمائة إلى 4812 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.04 بالمائة إلى 5519 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.79 بالمائة إلى 8708 نقطة، مع ارتفاع الأسهم القيادية في قطاع المصارف والموارد الأساسية.

وفي الإمارات، زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.57 بالمائة إلى 5127 نقطة، مع ارتفاع سهم “أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري” بعد إقرار الاندماج مع “بنك الاتحاد الوطني”.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.57 بالمائة إلى 2628 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار يتصدرها “إعمار العقارية” مع تعرض السهم لعمليات بيع مكثفة.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.4 بالمائة إلى 14782 نقطة، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.19 بالمائة إلى 1426 نقطة، مع صعود أسهم البنوك بنسبة 15.5 بالمائة، والصناعة بنسبة 3.14 بالمائة، مقابل انخفاض الاستثمار بنسبة 1.52 بالمائة.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.59 بالمائة إلى 1960 نقطة، مع هبوط 26 سهماً يتصدرها “بنك المؤسسة العربية” بنسبة 1 بالمائة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.23 بالمائة إلى 4152 نقطة، مع هبوط أسهم قيادية مثل “الشرقية للاستثمار” بنسبة 5.88 بالمائة، و”المدينة للاستثمار” بنسبة 3.57 بالمائة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 3.45 بالمائة.

وفيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.26 بالمائة إلى 5890 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.79 بالمائة إلى 8708 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.57 بالمائة إلى 5127 نقطة.

مصر: بنسبة 0.4 بالمائة إلى 14782 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.19 بالمائة إلى 1426 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.59 بالمائة إلى 1960 نقطة.

دبي: بنسبة 0.57 بالمائة إلى 2628 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.23 بالمائة إلى 4152 نقطة.

الأناضول