ألمانيا – تعرض اللاعب الألماني ليروي سانه لتدخل عنيف خلال المباراة الدولية الودية لكرة القدم، بين منتخب بلاده وضيفه الصربي (1-1)، يوم أمس الأربعاء، ضمن استعداداتهما لتصفيات “يورو 2020”.

وكاد اللاعب الصربي ميلان بافكوف أن يتسبب في كسر ساق ليروي سانه بعد تدخل عنيف ضده، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، بعد المباراة، إن سانه كان محظوظا لخروجه بكدمة وعدم كسر ساقه، وأشار إلى أن اللاعب سيخوض المباراة القادمة للمانشافت ضد نظيره الهولندي، يوم الأحد المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

يذكر أن ليروي سانه، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لم يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم “روسيا 2018″، بقرار من لوف.

المصدر: وكالات