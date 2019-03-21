ترامب: سنقضي على آخر معاقل تنظيم “داعش” في سوريا هذه الليلة

ترامب: سنقضي على آخر معاقل تنظيم “داعش” في سوريا هذه الليلة

واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الأربعاء، إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم “داعش” في سوريا هذه الليلة.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية أوهايو الأمريكية.

وخلال تصريحاته حمل الرئيس خريطتين للصحافة إحداهما تمثل الوضع الحالي لتنظيم “داعش” والثانية قال أنها من ليلة الانتخابات، بحسب ما نقلته قناة “CBS news” الأمريكية.

وصرح ترامب: “لقد أحضرت هذه الخريطة من أجلكم لأن الخريطة التي يوجد فيها اللون الأحمر كانت ليلة الانتخابات في عام 2016.. كل شيء بالأحمر هو داعش”.

وأضاف: “عندما توليت الأمر كانت هناك فوضى.. الآن في الأسفل هذا هو نفس الشيء بالضبط لكن ليس هناك لوم أحمر.. هناك بقعة صغيرة ستزول الليلة”.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستبقي على قرابة 400 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا.

المصدر: وكالات