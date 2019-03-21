تركيا تكتشف حقلًا جديدًا للنفط عبر “تقنية التكسير الهيدروليكي”

تركيا تكتشف حقلًا جديدًا للنفط عبر “تقنية التكسير الهيدروليكي”

تركيا – أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن بلاده اكتشفت حقلًا للنفط في ولاية “ديار بكر” (جنوب شرق) على عمق 3500 متر تحت سط الأرض، عبر “تقنية التكسير الهيدروليكي”.

وقال دونماز، خلال فعالية بولاية “سيعرت” (جنوب شرق) الخميس، إن هذه المرة الأولى التي تكتشف فيها تركيا النفط عبر “تقنية التكسير الهيدروليكي” التي تشهد انتشارًا واسعًا في العالم.

وأشار إلى أن تركيا باتت من بين البلدان التي تنتج الهيدروكربون بـ”تقنية التكسير الهيدروليكي”، وأنها ستستطيع استخراج النفط الموجود من مسام الصخور.

وأوضح أن النقط الذي تم اكتشافه في “ديار بكر”، يتمتع بجودة عالية وفق المعايير المعترف بها عالميًا.

ووفقًا للوزير، فإن حجم الاكتشاف الجديد في الحقل يصل إلى 5.26 مليون برميل.

وأكّد أن تركيا اكتشفت الشهر الماضي، حقولًا جديدة للغاز الطبيعي، في منطقة تراقيا شمال غربي البلاد، تتضمن احتياطيًا بحجم 3 مليارات متر مكعب.

وبيّن الوزير التركي أن الغاز الطبيعي المنتج من الحقول الجديدة، يوازي استهلاك 300 ألف منزل 10 أعوام، وسيساهم في سد عجز الحساب الجاري بنحو 5 مليارات دولار.

ولفت إلى اكتشاف حقل للنفط بطاقة 2 مليون برميل على بعد 25 كيلومتر من مركز ولاية سيعرت.

وشدّد على أن تركيا ستزيد انتاجها أكثر خلال الفترة القادمة، بواسطة التقنيات الحديثة.

كما أكّد اكتشاف نفط عالية الجودة في حقل بولاية “سيعرت” باحتياطي 11.2 مليون برميل.

الأناضول