بغداد – أعلنت السفارة التونسية لدى بغداد، امس، عن موعد انطلاق الخط الجوي مع العراق، مشيرة إلى إجراء تخفيض على سعر التأشيرات للعراقيين.

وقال مستشار السفارة مازن المالكي: “السفير التونسي لدى بغداد إبراهيم الرزقي أكد أن الخط الجوي بين تونس والعراق سينطلق في يوليو المقبل.. الاستعدادات جارية لبدء الخط الجوي الذي سيكون سياحيا للبلدين”.

وأضاف أن “العلاقات الدبلوماسية العراقية التونسية قوية خاصة في الآونة الأخيرة، مفيدا بأن سعر التأشيرة للعراقيين خفض من 85 دولار إلى 55 دولارا”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية في العراق، في وقت سابق، أن العلاقات بين بغداد وتونس ستشهد تقدما كبيرا في المرحلة القادمة، فيما اعتبرت وزارة الخارجية التونسية “أن أمن العراق هو أمن تونس”.

وأشارت الخارجية التونسية إلى تبادل افتتاح مكاتب للخطوط الجوية لكلا البلدين، وذكرت أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية رفع التأشيرة عن العراقيين.

وكالات