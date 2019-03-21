ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على جاهزيتها التامة لتأمين وحماية الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية على مستوى ليبيا، مشيرةً إلى أنها كلفت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بمتابعة سير العملية الأمنية لتأمين الانتخابات وبإشراف مباشر من قبل إدارة تأمين حماية الإنتخابات التابعة لها.

داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن مديريات الأمن بالمناطق ستتولى إعداد الخطط الأمنية بمشاركة فروع الأجهزة الأمنية الأخرى الواقعة في نطاقها الجغرافي لتأمين مراكز الإقتراع والدوائر الإنتخابية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والتنسيق مع اللجنة المركزية لتأمين انتخابات المجالس البلدية ليقوم المواطن بالإدلاء بصوته في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.



ولفتت إلى أن كافة أجهزتها الأمنية ستقف أمام كل من سيحاول إفساد هذا الاستحقاق الهام وأن رجال الأمن والشرطة بعيدين كل البعد عن التجاذبات السياسة فمهامهم هي تأمين مراكز الإنتخاب وصناديق الإقتراع ولجان المشرفة والناخبين، داعيةً كافة المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً لكي ينعم الوطن بالأمن والسلام والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

يشار إلى أنه يوم 30 مارس 2019ستقام انتخابات للمجالس البلدية “غدامس، بنت بية، الحوامد، الرياينة، باطن الجبل، زوارة، نالوت،القلعة” أما البلديات التي ستجري فيها الإنتخابات يوم 6 أبريل 2019 هي “أوباري، الخمس، زلطن،رقدالين، الحرابة، وازن، الغريفة”,

وسيكون يوم 13 أبريل 2019 إنتخابات للمجالس البلدية للبلديات “براك الشاطئ، إدري الشاطئ، مسلاته، صبراته، صرمان، ككلة، الرجبان، الرحيبات، الإصابعة، نسمة، القرضة الشاطئ، البوانيس، الشويرف، غرب الزاوية”.