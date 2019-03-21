دعوات في نيوزيلندا لارتداء الحجاب يوم غد الجمعة

دعوات في نيوزيلندا لارتداء الحجاب يوم غد الجمعة

نيوزيلندا – دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نساء نيوزيلندا لارتداء الحجاب، يوم غد الجمعة، تضامنا مع مسلمي البلاد، بمناسبة مرور أسبوع على مجزرة المسجدين.

ولفتت آنا توماس، إحدى منظمات فعالية “الحجاب من أجل التضامن” عبر موقع “فيسبوك”، إلى أن “دعوتها لقيت دعما من قبل مئات الأشخاص”.

ونقل موقع “نيوز هاب” المحلي عن توماس قولها: “خطرت ببالي فكرة وتساءلت: لماذا لا نرتدي الحجاب جميعا الجمعة، لنسير بجانب شقيقاتنا المسلمات إبداء للاحترام”.

وانطلقت دعوة مماثلة في صفحة تسمى “الحجاب من أجل الانسجام”، دعا عبرها نشطاء، نساء نيوزيلندا إلى ارتداء الحجاب في العمل والمدارس أو النوادي، في “بادرة رمزية للتضامن”.

كما انطلقت دعوة ثالثة على صفحة تسمى “الحجاب يوم الجمعة”، من أجل الغرض نفسه.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن، رفع الأذان والوقوف دقيقتي صمت، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بكرايست تشيرتش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة يوم السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

المصدر: الأناضول