انجلترا – حدد النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قائمة الراحلين عن الشياطين الحمر عقب الموسم الجاري، في مؤشر قوي على توليه مهمة تدريب الفريق بصفة دائمة.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن سولسكاير حدد لإدارة مانشستر يونايتد 3 أسماء لا تصلح للاستمرار في صفوف الشياطين الحمر، رغم أنه حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع النادي حول توقيع عقد دائم.

وضمت القائمة الكولومبي أنطونيو فالنسيا، والأرجنتيني ماركوس روخو بالإضافة إلى التشيلي أليكسس سانشيز، الذي يعاني من إصابات عديدة منذ انتقاله إلى الشياطين الحمر قادما من آرسنال.

ووضع سولسكاير قائمة باحتياجات الشياطين الحمر من أجل العودة للمنافسة على الألقاب مجددا، ويعتبر الشاب الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أبرز أهداف المدرب النرويجي.

يذكر أن سولسكاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بصفة مؤقتة لنهاية الموسم، بعد أن ساءت نتائج الفريق تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه.

المصدر : كووورة