ليبيا – وجّهت شركة البريقة أمس الأربعاء قافلة وقود جديدة نحو مدن الجنوب محملة بحوالي (1,193,000) لتر من وقود البنزين و(222,000) لتر من وقود الديزل.

شركة البريقة أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنها بدأت تظهر للعيان ملامح انفراج مختنقات الوقود في الجنوب وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة الحالية للشركة بكامل مسؤوليها ومستخدميها ولجنة متابعة الوقود ومشتقاته عن المؤسسة الوطنية للنفط من خلال الإحاطة بكل المعوقات وتجاوزها بحلول جذرية مصدرها الإخلاص والإحساس بمعاناة أهالي الجنوب.

وأهابت الشركة كل المواطنين خاصة في مدن الجنوب الإبلاغ عن أية مخالفات فيما يتعلق بتوزيع الوقود عبر صفحة الشركة على الفيسبوك أو بالإتصال مباشرة بالرقم المخصص للبلاغات والمدرج ضمن صفحتها.