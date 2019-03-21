ليبيا – أصدر القضاء الإداري في طرابلس اليوم الخميس حكماً ببطلان تولي نصر حسن بريدعة المشاي لمنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

وقال مسؤول كبير من الهيئة في حديث لـ ” المرصد ” أن الحكم صدر بالفعل ويقضي تحديداً ببطلان تسيير بريدعة لأعمال الهيئة مؤكداً أيضاً صدور تسبيب الحكم وصيغة تنفيذه .

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014 عندما إعترف رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي بانتخابات مجلس النواب ومن ثم إندلاع عملية ما يسمى ” فجر ليبيا ” .

وكان الحاسي قد عُين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية سنة 2013 من قبل المؤتمر العام قبل أن تنتهي ولاية المؤتمر وعُيّن نصر بريدعة وكيلاً للهيئة .

وعقب إمتثال الحاسي للبرلمان ومغادرته إلى البيضاء وتوليه مهام الهيئة هناك ومنحه الثقة البرلمانية مجدداً ، أصدر رئيس المؤتمر العام نوري أبوسهمين عقب عملية فجر ليبيا قراراً يقضي بتكليف نصر بريدعة بتسيير الهيئة .

وفي سنة 2016 قرر المؤتمر تعيين رمضان ابوعجيلة رئيساً للهيئة وحسين فريوان وكيلاً لها ولكن نصر بريدعة لم يمتثل للقرار ورفض تسليم مهامه وتوجه إلى القضاء للطعن في القرار ليحكم الأخير بوقف تنفيذ قرار المؤتمر لحين الفصل في موضوع الدعوى .

وفي المقابل رفع حسين فريوان دعوى قضائية كذلك متمسكاً بصحة قرار تعيينه وأحقيته في تولي منصب وكيل هيئة الرقابة وهو الموضوع الذي أصدرت المحكمة حكمها فيه اليوم من ناحية بطلان تكليف نصر بريدعة بتسيير مهامها أصلاً .

ولم يتسنى لـ المرصد الوصول إلى رئيس الهيئة المحكوم ضده نصر حسن المشاي للحصول منه على تعليق حول الحكم الصادر بحقه لصالح فريوان .

المرصد – خاص