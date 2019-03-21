ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي إن تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري على قناة “روسيا اليوم” هي تعبير حقيقي لنبض الشارع والمواطن الليبي الذي ثار على الظلم والاستبداد في عام 2011 على حد زعمه.

الورفلي أشار في تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنهم دائماً ينتقدون المواقف وليس الأشخاص وبالفعل تصريحات المشري تعبر عن ما وصفه بـ” نبض فبراير الحقيقي ” والحرية والعدالة باللإضاف للدولة المدنية .

وعن إحتمالية وجود تحركات فعلية بالنسبة لمجلس الدولة بخصوص منع عودة مال وصفه بـ”حكم العسكر” في الدولة علق قائلاً :”مما لا شك أن المشري يعي ما يقول والمطلوب الآن ترجمة هذه التصريحات بشكل خطة عمل وتواصل مع القوة الموجودة والفاعلة على الارض في كل المدن الليبية فلا شك أن فبراير لا زالت حية في كل الليبيين بقوة بالتالي يجب من كل اعضاء المجلس التقاط هذا الخيط والإستمرار وبكل تأكيد سيرون أن كل قوى الثورة السياسية والاجتماعية وحتى العسكرية معهم في صف واحد”.

ويرى أن المطلوب في الوقت الراهن فقط المضي للأمام ضد عسكرة الدولة وضد إدماج من وصفه بـ” المجرم المتمرد ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) في الحياة السياسية الليبية، معتبراً أن انتصار النظام الديمقراطي والحرية وعدم عودة الاستبداد في ليبيا بكل تأكيد سينعكس على مصر بشكل مباشر.