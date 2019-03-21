مصر – بعد الأسئلة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب النجم المصري عمرو دياب عن الاحتفال بميلاد الفنانة دينا الشربيني، فاجأ الأخير الجميع باحتفال خاص في غاية الفخامة حضره لها خصيصاً بهذه المناسبة.

ورغم حرص النجمين على عدم نشر أي صور أو مقاطع تجمعهما ببعض على صفحاتهما على السوشيال ميديا، إلا أن صديقهما الفنان عمر السعيد نشر على حسابه الخاص بإنستغرام مقطع فيديو للاحتفال الخاص والمميز والذي تم إعداد 3 قوالب حلوى كبيرة وضع على احداها صورة صاحبة العيد مع “الهضبة”، وقالب آخر مؤلف من عدة طبقات ومزين بالأعلام البريطانية كما ظهر قالب حلوى آخر يحمل صورة دينا ووالدها، وذلك بحضور الفنان عمرو دياب وبعض اصدقائهما.

ويظهر في المقطع “الهضبة” وهو يستمتع بوقته مع الشربيني ويقف بجوارها وأمامهما قالب حلوى يحمل صورتهما معاً، وظل الجميع يرقص ويغني على أنغام أغنية “أجمل عيون” التي غناها عمرو لدينا.

ورغم الأجواء الممتعة والمليئة بالحب والحركة، إلا أن الشربيني لم تسلم من بعض المتطفلين الذين علقوا على شعرها لأنها تركته على طبيعته “الكيرلي” ولم تغيّر في التسريحة، إضافة الى أنها لم تضع المكياج واختارت اطلالة “كاجوال” باللون الأسود وكانت كعادتها على طبيعتها ومن دون أي أقنعة وتصنع أمام الكاميرات.

من جهة ثانية، تواصل دينا تصوير مسلسلها “زي الشمس” الذي تخوض به سباق رمضان الدرامي القادم، وهو البطولة المطلقة الثانية لها بعد نجاح مسلسلها “مليكة” الذي عرض رمضان الماضي كأول بطولة مطلقة لها.