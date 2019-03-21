ليبيا – عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الثلاثاء إجتماعاً مع وزير العدل محمد عبدالواحد بمشاركة عدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارتين .

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة عمل الوفاق أوضاع وحقوق العمالة الأجنبية في ليبيا وعمليات الإتجار بالبشر والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

ومن جهته،أشد وزير العمل بالجهود المبذولة وروح التعاون بين وزارتي العدل والعمل.

ومن جانبه، أكّد وزير العمل والتأهيل على ضرورة تعزيز التواصل بين الوزارتين وتحدث عن حقوق العمال المهاجرين بصفة عامة والوطنيين بصفة خاصة سواء بالداخل أو الخارج.

وأفاد وزير العمل بأنه تم عقد عدة لقاءات مع دول الجوار واخرها الإجتماع الذي عقد بدولة النيجر بحضور عدد من دول الجوار،منوّها إلى الحل التوافقي الذي يعالج مسألة العمالة الأجنبية غير قانونية وغير مسجلة بمنظومة وزارة العمل .

وأضاف :”أن ليبيا هي منطقة عبور بالنسبة للعمال المهاجرين وليسوا شركاء في العملية الانتاجية او المهنية او الحرفية الا أننا نتعامل معهم من الجوانب الانسانية في عملية الحصر وبعض التسهيلات لعودة المهاجرين لأوطانهم”.

وأوضح الأمين أن وزارة العمل والتأهيل تعمل بالتنسيق مع المنظمات المنظوية تحت مظلة الأمم المتحدة في عملية العودة الي البلدان الأصلية للعمالة المهاجرة والاستمرارية في الإجراءات التنظيمية وتقنين دخول وخروج العمالة التي تفتقر اليها سوق العمل الليبي.

يُشار إلى أن هذا الإجتماع يأتي في إطار الرد على مسائل اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم .