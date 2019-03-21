ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة على أن المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الأممي غسان سلامة أزال جزء من الغموض الذي كان يكتنف المؤتمر الجامع.

افحيمة أشار في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إلى أنه رغم الإعلان عن موعد ومكان انعقاد المؤتمر الجامع إلا أن المشاركين فيه مازالوا مجهولي الهوية والعدد كما أن الأهداف المرجوة من هذا الملتقى تتطلب شروطاً خاصة ودقيقة جداً.

ولفت إلى أن هناك توافق كبير حول مبادرة سياسية تسعى أغلب الأطراف المحلية والدولية لإنجاحها، مبدياً تخوفه من أن تقوم البعثة بعمل استفزازي ضد أي طرف من الأطراف الفاعلة ما قد يؤدي لنتيجة عكسية تعيد العملية السياسية إلى الركود من جديد.