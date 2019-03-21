ليبيا – تلقت منظمة الصحة العالمية مساهمة بقيمة 400,000 يورو من حكومة فرنسا لتكثيف أنشطتها للاستجابة للطوارئ الصحية في جنوب ليبيا.

ممثل منظمة الصحة العالمية وافق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنظمة على التبرع نيابة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا خلال حفل أقيم بطرابلس.

وقال ممثل المنظمة: “لا يزال العديد من الليبيين وكذلك المهاجرين الذين يدخلون ليبيا من الجنوب يعانون من النزاع المستمر في البلاد ويحتاجون إلى خدمات الطوارئ الصحية وإن الدعم السخي لفرنسا سيمكن منظمة الصحة العالمية من تكثيف استجابتها الحالية وإنقاذ المزيد من الأرواح”.



وستدعم تبرعات فرنسا شراء وتوزيع الإمدادات الطبية الطارئة والادوية الأساسية لعلاج الأمراض المعدية في جنوب ليبيا وستزود مساهمة فرنسا المختبرات الصحية ونظم مراقبة الأمراض والاستجابة السريعة بتدريب إضافي على بناء القدرات والمعدات اللازمة لمنع تفشي الامراض.



كما أشار ممثل المنظمة إلى أن النظام الصحي العام في ليبيا غنهار مع استمرار الصراع في البلاد لمدة 8 سنوات، مؤكداً على أنه من خلال تعزيز مراقبة الأمراض ونظام الاستجابة السريعة في ليبيا يمكن منع الانتشار المفاجئ للأمراض المعدية.