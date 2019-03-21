ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط الحديث عن رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا سابق لأوانه نظرا لضرورة توحيد الكلمة والبندقية أولا ومن ثم رفع الحظر.

قزيط قال في مداخلة هاتفية عبر “راديو سبوتنيك” الأربعاء إن هناك جيشين متنافسين ومتصارعين بالإضافة لوجود حكومتين رغم وجود جماعات إرهابية واحتياج ليبيا إلى التسليح لكن يجب أن يكون سير العملية منطقي في هذا الشأن إلى أن يتأكد الجميع أن هذه البنادق ستحمي البلد وتصوب للإرهاب فقط لكن ما دام هناك احتمال أن توجه هذه البنادق لصدور الليبين فالمطالبة بها مبكرة”.

وحول أهداف زيارة رئيس المجلس خالد المشري إلى روسيا، أوضح قزيط أن الزيارة تناولت عدة ملفات أبرزها موقف الدول العظمى مما يحدث في ليبيا ومناقشة التحضيرات للمؤتمر الجامع المزمع انعقاده بمشاركة الفرقاء الليبيين بالإضافة للتشديد على أنه لا مجال داخل ليبيا للحل العسكري ودعم المسار السياسي،معتبرا أن مناقشة هذه الملفات مهمة مع دولة كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن مثل روسيا.

وعن موقف المجلس من اتفاق قائد الجيش خليفة حفتر وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق على إجراء الانتخابات،أوضح عضو مجلس الدولة”بأن أي لقاء ليبي يعد طيبا في نهاية الأمر لكن أن تكون الكلمة الأخيرة السراج والمشير حفتر فهذا يعد قفزا على كافة الأعراف السياسية والقانونية والدستورية من حيث الاتفاق السياسي الذي يشكل المرجعية في الحالة السياسية”.

ولفت إلى أن الجهات المنوطة بتغيير الاتفاق السياسي والحديث عن مستقبل ليبيا هي الجهات المنتخبة حصرا مثل مجلس النواب ومجلس الدولة.

وتابع: “من حيث القانون فائز السراج يتبع مجلسي النواب والدولة أما المشير حفتر فيتبع مجلس النواب الذي عينه قائدا عاما وتم ترقيته لمنصب مشير من خلال نفس الجهة وبالتالي لا يوجد أي منطق يقول أن السراج وحفتر ينوبان عن مجلس النواب فهما أطراف مهمة ويتمتعان بدعم داخلي وخارجي لكن هذا لا يلغي الأطراف الأصلية و ما يحدث بمثابة فرض لسياسية الأمر الواقع وإلغاء لإرادة المواطنيين الليبيين”.