كازاخستان – حقق منتخب كازاخستان فوزا مفاجئا على نظيره الإسكتلندي، وبنتيجة عريضة (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020.

وافتتح اللاعب الكازاخي يوري بيرتسوخ التسجيل مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية. وبعد أربع دقائق فقط، ضاعف زميله يان فوروغوفسكي النتيجة. ومن ثم اختتم اللاعب باكتيور زاينوتدينوف ثلاثية أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب كازاخستان قائمة المجموعة التاسعة، وبانتظار نتيجة المواجهتين الأخريين ضمن منافسات هذه الجولة أيضا، في وقت لاحق من اليوم، وتجمع الأولى منتخب قبرص مع ضيفه من سان مارينو، بينما يستضيف المنتخب البلجيكي في الثانية ضيفه الروسي.

المصدر: RT