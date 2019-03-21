انجلترا – أفادت تقارير إعلامية بأن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، استقر على الإيطالي فيدريكو كييزا، ليخلف النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في حال رحيلهما عن “الريدز”.

وتوقعت صحيفة “ديلو سبورت”، أن يرحل كييزا عن فريقه الحالي فيورنتينا في الصيف المقبل، ولكن يبقى نادي يوفنتوس أوفر حظا من ليفربول لضم صاحب الـ21 عاما، في صفقة قد تكلف “السيدة العجوز” نحو 80 مليون يورو.

وتأتي هذه التقارير في ظل اهتمام أقوى الأندية الأوروبية بثنائي ليفربول (ماني وصلاح)، خاصة نادي ريال مدريد، الذي وضع مدربه الجديد زين الدين زيدان، ماني على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا، رشحته وسائل الإعلام هو الآخر في وقت سابق، ليكون خليفة ماني في ليفربول.

المصدر: وكالات