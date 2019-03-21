ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن مقاتلي تنظيم داعش الاجانب العائدين من سوريا يشكلون خطراً في مناطق جغرافية قريبة من إيطاليا جنوب المتوسط.

كونتي قال في لقاء مع طلاب جامعة لويس غويدو كارلي في روما بحسب ما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية أمس الأربعاء إن من بين التهديدات الرئيسية تلك ذات الطابع الجهادي الإسلامي.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن تطور الوضع في سوريا وزوال التنظيم الارهابي جغرافياً سيؤدي إلى إنتقال الكثير من المقاتلين الأجانب في مناطق قريبة جغرافياً من إيطاليا، مضيفاً:”ولهذا السبب أشعر بالقلق إزاء ليبيا ولن أستهين على الإطلاق من مخاطر عدم الاستقرار في الجزائر”.