إسبانيا – أشاد الإسباني سيرجيو كاناليس، لاعب وسط ريال بيتيس، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بعدما تألق البرغوث المباراة الماضية بتسجيله هاتريك في أمام بيتيس في الدوري الإسباني.

وقال كاناليس في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسي هو الأفضل في العالم، ليس فقط بسبب ما حدث في المباراة الماضية، هو يظهر كل عام قدراته، وظل على هذا المستوى لسنوات عديدة، ويجب علينا الاستمتاع به لأطول وقت ممكن في الليجا”.

أضاف: “جماهير ريال بيتيس حرصت على تحية ميسي لأنها تعرف ما رأت، وهذا يدل على عظمة جماهير بيتيس، عندما تصفق لخصمك فهذا بالطبع أمر مميز”.

وواصل لاعب ريال مدريد السابق: “المتعة التي تشاهدها الجماهير من ميسي عبر التليفزيون، تكون على العكس عندما تواجه البرغوث على أرضية الملعب، كنا نعاني”.

واختتم تصريحاته، قائلا: “حاولنا بذل أكبر مجهود لتعطيل برشلونة، لكن في النهاية نجح ميسي في الحصول على النقاط الثلاث”.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

المصدر : كووورة