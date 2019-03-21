فنزويلا – وصف رئيس فنزويلا الشرعي، نيكولاس مادورو، رئيس أمريكا، دونالد ترامب، بالمنافق، واتهمه بسرقة 5 مليارات دولار من فنزويلا كانت مخصصة لإنتاج وصناعة الأدوية.

وقال مادورو خلال إحدى الفعاليات المتعلقة بإعادة تشغيل برنامج لتطوير صناعة الأدوية في البلاد إن: “حكومة دونالد ترامب سرقت مبلغا قدره 5 مليارات دولار من فنزويلا كانت مخصصة لشراء مواد أساسية لإنتاج الأدوية”، والتي وفقا له “كان من المقرر إيصالها إلى شبكة المستشفيات الخاصة والصيدليات وشبكة الإسعاف في البلاد”.

وأشار مادور إلى أن هذا الفعل واحد من أكثر الارتكابات الجرمية جنائية — حرمان الناس من الأدوية.

وأضاف الرئيس الفنزويلي قائلا: “دونالد ترامب، أنت مسؤول عن واحدة من أكثر الارتكابات الجنائية ضد أحد شعوب العالم، وقولك إنك مستعد لتقديم المساعدات الإنسانية، نفاق”.

وختم مادورو متوجها لترامب: “ارتكبت كل هذا لتكون قادرا على القول إنك مستعد لتقديم مساعدات إنسانية. أنتم منافقون وساخرون وفريسيون. هذه لم تكن مساعدات إنسانية”.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا للبلاد دون انتخابات وبلا أي مسوّغ شرعي، ومع ذلك حاز على اعتراف الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي