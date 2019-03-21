ليبيا – عقد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء مؤتمر صحفي حول إعتماد الترتيبات المالية لميزانية العام الجاري 2019 بقيمة 46.8مليار دينار.

بومطاري إستعرض خلال المؤتمر الصحفي قيمة الترتيبات المالية وكذلك أوجه تقسيمها على الأبواب الأربعة بما فيها الباب الأول المرتبات بالإضافة إلى سداد الدين العام.

وبدوره،أوضح بومطاري أن قيمة الترتيبات المالية للعام الجاري زادت بمعدل 10% عن العام الماضي ،مؤكداً بأن هناك بشرى سارة للمتقاعدين بخصوص زيادة في مرتباتهم أسوة بالشرائح الأخرى.

ومن جهته،قدم معيتيق عرض مفصل لقيمة الترتيبات المالية لعام 2019 وجرى خلال المؤتمر الصحفي الرد على أسئلة الصحفيين بخصوص اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري بقيمة 46.8 مليار دينار.