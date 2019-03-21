ليبيا – عقد الفريق المكلف من قبل مجلس الدولة الاستشاري لوضع تصور حول الملتقى الوطني الجامع أمس الأربعاء إجتماعاً لمناقشة المقترحات والرؤى المقدمة من عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والشخصيات حول الملتقى الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية.

مجلس الدولة أشار عبر مكتبه الإعلامي إلى أن الفريق المكلف عقد سلسلة من اللقاءات مع تلك الأحزاب والمنظمات والتي قدمت مقترحاتها ورؤيتها حول الملتقى الجامع.

ولفت مجلس الدولة إلى أن الفريق عكف على مراجعة تلك المقترحات والرؤى وتبويبها بما يمكن من استخلاص رؤية مشتركة تقدم إلى جلسة مجلس الدولة.