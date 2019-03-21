مسؤول إعلامي في “قسد” ينفي لرويترز أنباء عن القضاء نهائيا على تنظيم “داعش” في الباغوز

مسؤول إعلامي في “قسد” ينفي لرويترز أنباء عن القضاء نهائيا على تنظيم “داعش” في الباغوز

سوريا – نفى مسؤول إعلامي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لوكالة “رويترز”، الأنباء، التي تحدثت عن القضاء نهائيا على تنظيم “داعش” في بلدة الباغوز شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك بعد دقائق قليلة على نقل الوكالة نفسها عن “قسد” خبرا مفاده بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش، شمال شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ”قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم تحرير كل الباغوز من مسلحي تنظيم “داعش”، معلنة بذلك انتهاء معركتها التي استمرت أسابيع.

كما نشرت “قسد” فيديو على موقعها في “تويتر” قالت إنه يوثق الاشتباكات ضد تنظيم “داعش” قبل السيطرة على آخر معاقله.

المصدر: رويترز