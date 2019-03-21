ووفق ما ذكر مراسلنا، فإن الحادث أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 15 آخرين. مشيرا إلى أن حصر أعداد الوفيات والمصابين لا يزال جاريا.

ووقع الانفجار أثناء اختبار التشغيل بأحد خزانات الأمونيا (كرة غاز) بمجمع النصر للأسمدة والكيماويات الوسيطة بالعين السخنة، وأدى إلى سقوط ضحايا من العمال.

وإثر ذلك، انتقلت قوات الحماية المدنية لتحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.