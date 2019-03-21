ليبيا – إستقبل وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق أمس الأربعاء نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة مواصلات الوفاق دور بعثة الأمم المتحدة ودعم قطاع المواصلات في ليبيا وعلى الأخص فيما يتعلق برفع مستوى أداء الطيران المدني الليبي ليستجيب لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني إحدى المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة،

وبحث المجتمعون سبل مساعدة البعثة الأممية في رفع الحظر الأوروبي المفروض على الطائرات الليبية من الطيران لأوروبا بالإضافة إلى دعم المركز الجاري استحداثه لعمليات البحث والإنقاذ وخصوصاً في المجال البحري.

ومن جهتها،وعدت نائبة المبعوث الأممي بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المطلوب.

هذا وحضر اللقاء كل من وكلاء الطيران والموانئ والطرق بحضور رؤساء مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات ومصلحة الموانئ والنقل البحري.