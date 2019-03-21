ليبيا – عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق اليوم الخميس إجتماعاً مع المبعوث التجاري البريطاني لقارة أفريقيا مارتن كنت بحضور رئيس مصلحة المطارات ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة ومندوبة عن وزارة الخارجية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات سبل تعزيز التعاون الفني بين بريطانيا وليبيا في مجال المواصلات والنقل.

معتوق طالب برفع القيود المفروضة على منح التأشيرات للمواطنين الليبيين خاصةً القاصدين الدراسة والتدريب في مجال المواصلات من طيران مدني ونقل جوي وموانئ ونقل بحري على مختلف تخصصاتهم ، موضحاً أنه بدون رفع القيود على التأشيرات لن يكون هناك تعاون مثمر بين الجانبين في كل المجالات.

وأكد الطرفان على ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة داخل ليبيا لتغطية مجالات متعددة في قطاع المواصلات و النقل . ومن جهته،أبدى المبعوث التجاري البريطاني لقارة أفريقيا استعداده لنقل كافة ملاحظات الطرف الليبي بالخصوص إلى الحكومة البريطانية.