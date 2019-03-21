ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الأربعاء اجتماعين مع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بحضور وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

الاجتماعين خصصا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق لاستعراض نتائج تقديرات الترتيبات المالية لعام 2019 في إطار التنسيق مع كافة الجهات لضمان انسياب الإجراءات لتنفيذ الترتيبات المقررة وفق ماينص عليه الاتفاق السياسي.

واتفق المجتمعون على ضرورة تعاون كافة الجهات لتنفيذ المبالغ المعتمدة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التنمية و التأكيد على ضبط الإنفاق العام وترشيده.