ليبيا – عُقد اجتماع ظهر اليوم ضم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس برئاسة ” نعمان الشيخ ” مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق ووزير الاتصالات .

وقال مراسل المرصد بأن من بين المواضيع التي جرى مناقشتها خلال الإجتماع زيادة أسعار تذاكر الطيران من قبل النواقل الوطنية وصدور قرار بالخصوص من الوزير معتوق .

وأكد بأن وزير المواصلات رجّح خلال الإجتماع بأن يوم الأحد القادم سيشهد صدور قرار رسمي بخفض أسعار تذاكر الطيران إلى سابق عهدها فيما أكدت الهيئة بأن قرار الرفع كان غير مبرر .

وأضاف بأن الإجتماع تم في مقر الهيئة مع رئيسها و مدراء بعض الادارات من بينها مدير إدارة متابعة القطاع الخاص وكان بالمجمل لمناقشة وجود شبهات فساد في قطاع الطيران و شكاوي عن التسيب الاداري في الشركة القابضة للطيران .

وختم مراسلنا مؤكداً بأن الهيئة أبلغته عن إتفاق الحاضرين على تشكيل لجنة تراقب وتضع معايير لأسعار التذاكر بناءً على ما تمت مناقشته في إجتماع اليوم .

المرصد – متابعات