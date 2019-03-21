نيوزيلندا – رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش، وذلك بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة.

وأضافت أرديرن اليوم الخميس أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل القادم، وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.

وتابعت: “الآن وبعد ستة أيام من الهجوم (على المسجدين) نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية مثل تلك التي يستخدمها الجيش”.

ويأتي ذلك في أعقاب مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين بأسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد استهدف مسجدين للمسلمين في مدينة كرايست تشيرتش.

المصدر: رويترز