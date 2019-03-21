مصر – منذ أن انتشرت في الفترة الأخيرة شائعة انفصال الفنانين أحمد فلوكس وهنا شيحة، وتركها منزل الزوجية وإقامتها لدى والدها، والاثنان حريصان على نفي تلك الأنباء بكل وسيلة ممكنة.

آخر هذه الوسائل ظهورهما معاً في حالة من الانسجام في افتتاح معرض الفنان التشكيلي الدكتور أحمد شيحة والد هنا، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معاً بعد هذه الشائعة.

وكانت هنا قد صرحت بأنها كانت مريضة ونائمة في سريرها واستيقظت على أصوات الهاتف تستفسر عن حقيقة انفصالها عن أحمد، وهاتفها والدها وهو في حالة من الذعر يستفسر عن ذلك الأمر، فأكدت له أن كل هذا لا أساس له من الصحة في الوقت الذي كان فيه أحمد قد أنهى عمله في الصباح الباكر وحضر إلى المنزل للنوم فلم تستطع أن تخبره إلا بعد أن استيقظ.

كما حرصت الفنانة بشرى وقتها على نفي الخبر بأن زارت أحمد وهنا في منزلهما، وصورت فيديو بثاً حياً من المنزل لتؤكد كذب تلك الشائعة.